Ninja Warrior, le parcours des héros du 04 août 2020

Place à la grande finale de « NINJA WARRIOR, LE PARCOURS DES HÉROS » ! Ils étaient 200 candidats à tenter de surmonter ce parcours d'obstacles réputé infranchissable ! Les finalistes sortis victorieux des qualifications et des demi-finales ainsi que ceux qui ont réussi l'exploit de franchir le Méga-Mur sont plus motivés que jamais ! Au cours de la même soirée, ils devront affronter de nouveaux obstacles tous plus difficiles les uns que les autres pour un parcours totalement inédit. Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à vaincre enfin cette mythique Tour des Héros et remporter ainsi les 100 000€ mis en jeu ?