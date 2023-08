Ninja Warrior : Face Aux Légendes du 11 août 2023 - Partie 1

La 8ème édition de « NINJA WARRIOR », présentée par l'incontournable trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, s'achève tout en suspense ! Certains novices ont fait mentir les pronostics, lorsque certaines Légendes ont définitivement tenus leur rang et leur statut. Au départ ils étaient 200 nouveaux candidats rêvant d'affronter les Légendes de NINJA WARRIOR. Mais en finalité, combien seront-ils à prétendre au titre de grand vainqueur ? Car pour espérer vivre son rêve, la route va être longue et intense jusqu'à la "Tour des Héros" pour nos Légendes et Novices qui se disputeront leurs places lors d'une Finale diffusée les 4 et 11 août sur TF1 : En effet, pour espérer gravir la mythique "Tour des Héros", les Ninjas devront d'abord affronter un redoutable premier parcours lors de cette phase Finale à l'issue duquel, seuls les 8 meilleurs réussiront à se qualifier pour la suite de la compétition. Les 10 suivants seront obligés de s’affronter lors de terribles duels sur « l’ascenseur de l’extrême » pour tenter eux aussi, de réaliser leur rêve de poursuivre la compétition jusqu’à la mythique corde de 23 mètres de la "Tour des Héros". A noter que lors des demi-finales, ils sont 4 candidats à avoir obtenu le précieux joker qui leur donne la possibilité de recommencer un obstacle en cas de chute lors de cette Finale. Cette saison, seul un candidat novice a réussi à franchir le Méga Mur ! Ce qui lui a permis d'accéder directement à la Finale sans devoir affronter une Légende. La compétition fut intense cette saison mais la bataille est loin d'être finie entre Novices et Légendes lors de cette grande Finale ! L'heure du bilan a sonné : Qui sont les novices qui ont réussi à se qualifier face aux Légendes ? Parmi les derniers Ninjas en lice, qui des Novices et/ou des Légendes réussira à accéder à la "Tour des Héros" pour gravie la fameuse corde de 23m ? Et surtout, parmi eux, y aura t-il un successeur à Clément Gravier, le grand vainqueur de 2022 avec un chrono de référence de 25 secondes et 16 centièmes ?