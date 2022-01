Ninja Warrior, le parcours des héros du 14 janvier 2022 - Demi-finales

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Cette semaine, place aux jeunes Champions dans NINJA WARRIOR. Et vous allez voir, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Après avoir vu les qualifications de Maxime Ben Medjani, Antoine et Clément, les frères Gravier, Matthias Noirel, Valentin Decarnin ou encore Maurane Jelic, place à la demi-finale. Qui de ces champions gagnera sa place en finale de NINJA WARRIOR cette saison ? Les jeunes champions sont tous là pour défier la Tour des héros et son Champion. La Tour des Héros, ils en rêvent tous. En 6 ans, ils sont presque 1200 à avoir tenter leur chance sur le parcours mythique. Mais un seul a réussi l'exploit de devenir le Premier Ninja Warrior de France : Jean Tezenas du Montcel, le seul et unique gagnant à ce jour. Le prochain vainqueur de NINJA WARRIOR est-il présent ce soir ? Replay NINJA WARRIOR du 14 janiver 2022