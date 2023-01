Ninja Warrior, le parcours des héros du 28 janvier 2023 - Partie 1

«NINJA WARRIOR» revient pour une quatrième et dernière soirée de qualification sur le thème de la "LA NOUVELLE GENERATION".«NINJA WARRIOR», présenté par l'incontournable trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, revient pour une 7ème édition rythmée par de nouveaux défis !Cette année, le Parcours des héros reprend le pouvoir et sa difficulté sera inégalée depuis le début de l’histoire de la compétition ! Un chrono à battre dès le départ, des obstacles inédits, un mur classique réhaussé et surtout la redoutable nouveauté : la «Memory Tower»… !La «Memory Tower» est LA grande nouveauté de la saison. Il s'agit du premier obstacle piégé de toute l'histoire de la compétition... !Cette imposante tour en acier possède des prises piégées qui peuvent faire chuter les candidats qui réussiront à l’atteindre ! Avant de se lancer sur le parcours des Héros, chaque candidat aura la possibilité d'analyser le passage d'un testeur sur la redoutable «Memory Tower» afin de repérer les bonnes prises et éviter les pièges…Mais dans le feu de l'action, lorsqu'ils franchiront la « Memory Tower », les concurrents arriveront-ils à garder la tête froide et à se souvenir du parcours parfait ?Pour vaincre la « Memory Tower », les candidats devront faire fonctionner la tête et les bras… sinon ce sera la chute assurée !Les incontournables Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere reformeront leur trio de choc pour faire vivre le parcours des candidats ! Le premier en apportant son expertise sportive et le second sa bonne humeur et son humour. Iris Mittenaere accompagnera quant à elle les candidats et leurs proches tout au long du parcours en partageant leurs réactions et leurs émotions.Chaque émission mettra à l’honneur des candidats dont le parcours personnel est exceptionnel. Qu’ils soient des ninjas de l’extrême, qu’ils détiennent des records dans leur discipline, qu’ils soient issus d’une nouvelle génération prometteuse ou des héros du cœur qui s’illustrent au quotidien : les candidats de cette nouvelle saison de Ninja Warrior ont tous le même rêve… Briller sur le Parcours des Héros !Mais ce rêve a un prix ! Plus que jamais, il faudra faire preuve de force, d’agilité, de stratégie et pour la première fois cette année, disposer d’une bonne mémoire pour espérer vaincre le Parcours de Héros !