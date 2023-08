Ninja Warrior, le parcours des héros du 4 août 2023 - Partie 1

Ninja Warrior se réinvente pour cette 8ème édition : Jusqu’aux portes de la finale et pour la première fois dans l’histoire de la compétition, tout se jouera exclusivement en duels : les prétendants à la Tour des Héros vont devoir vaincre à la fois le Parcours et leurs adversaires… Lors du parcours de qualifications, et c’est inédit, il y aura uniquement des candidats novices. Ainsi 38 hommes et 10 femmes n'ayant jamais participé à Ninja Warrior s'affronteront en duel lors de cette première étape cruciale. Ces novices ont tous le même rêve : se qualifier pour les demi-finales afin de se retrouver face aux légendes de Ninja Warrior. En effet, pour les demis-finales, les concurrents novices qui réussiront à se qualifier vont affronter, à nouveau en duel, les candidats emblématiques des saisons précédentes. Ils ont vibré devant leurs exploits, admiré leur courage, envié leur ténacité… Désormais, ils seront face à celles et ceux qui ont écrit la légende de Ninja Warrior, eux qui se sont déjà mesuré au Parcours de la Finale… Alors, combien de nouveaux Ninjas réussiront à battre les Légendes ? Novices ou Légendes, combien d'entre eux atteindront la finale tant convoitée ? Et qui sera celui ou celle qui réussira à atteindre la mythique Tour des Héros et gravir ses 23 mètres de cordes, en tentant de battre l'impressionnant chrono de référence de 25 secondes et 16 centièmes, établi par Clément Gravier il y a 2 saisons ? Des nouveaux obstacles et des obtascles iconiques : Généralement, dans Ninja Warrior, toucher l’eau est synonyme d’élimination… Mais cette saison, pour la première fois dans l’histoire de la compétition, les concurrents devront s’affronter sous l’eau ! A la fin du parcours de qualifications se dressent les « Portes de Poséidon », dernier rempart avant le mythique buzz… Il s’agit du premier obstacle subaquatique de la compétition : les candidats immergés vont devoir soulever 3 lourdes parois de verre afin d’atteindre leur graal. Les courageux qui arriveront aux «Portes de Poséidon» seront venus à bout d’obstacles iconiques tels que le «Rouleau compresseur» ou le «Papillon» qui font leur grand retour ! Bien entendu, ils auront également vaincu le fameux « Mur classique » et ses 4,50m de hauteur ! Les plus forts auront toujours la possibilité de se qualifier directement pour la Finale en passant le célèbre «Méga Mur» qui culmine à 5,50m… Entre les Légendes de Ninja Warrior et les nouveaux concurrents qui viennent pour écrire la leur, une seule certitude : la compétition sera sans merci ! Qui remportera "Ninja Warrior, face aux légendes" ?