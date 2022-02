Ninja Warrior, le parcours des héros du 4 février 2022 - Qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Pour cette quatrième et avant-dernière émission avant la grande finale qui aura lieu le vendredi 11 février à partir de 21h10 sur TF1, place aux héros du quotidien, ceux qui nous soignent, nous protègent, nous viennent en aide parfois au péril de leur vie. Ils sont militaires, pompiers, infirmiers, militants associatifs. Ils consacrent tout leur temps, toute leur énergie aux autres et pour une fois, ils sont sur le devant de la scène et ils vont tout faire pour briller sur le parcours de Ninja Warrior. Mais cette avant-dernière soirée sera également celle des retrouvailles : Clément Dumais, l'homme aux cinq finales et Thomas Hubener, l'acrobate du Cirque du Soleil, l'un des rares à avoir tenté sa chance sur la Tour des Héros.