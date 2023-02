Ninja Warrior, le parcours des héros du 4 février 2023 - Partie 1

A saison exceptionnelle, finale exceptionelle !La 7ème édition de «Ninja Warrior», présentée par l'incontournable trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, est la saison la plus difficile de toute l'histoire de la compétition pour les prétendants à la Tour des Héros !La finale sera à la haureur de cette saison hors norme : Après avoir affronté des obstacles inédits, notamment la "Memory Tower", redoutable nouveauté de la saison, ils sont 33 candidats encore en course. Ce sont les meilleurs, les seuls à avoir réussi à prendre le pouvoir sur le parcours de Ninja Warrior !Les finalistes espèrent tous avoir la possibilité de gravir la mythique "Tour des Héros" mais avant cela, ils devront passer les nombreux obstacles qui leur barrent la route pour accéder à la célèbre corde de 23 mètres !Lors de cette Finale, les candidats aguerris feront certes face aux fameux 3 parcours que connaissent déjà ceux qui ont été finalistes… mais pas seulement ! Cette saison, la Tour d’acier s’invite dans la phase finale de la compétition ! Du haut de ses 12 mètres, elle imposera des battles à certains candidats, dès l’issue du premier parcours…Pour succéder à Clément Gravier, le grand vainqueur de la saison 2022, les candidats devront déployer tous leurs atouts ! Vitesse, force, agilité et sang-froid seront nécessaires à qui souhaite atteindre son rêve et remporter les 100 000 euros !A ce stade de la compétition qui se déroulera en deux parties, tous les finalistes savent que la moindre erreur est fatale, sauf pour les 4 meilleurs candidats de chacune des soirées de qualification… Ces derniers possèdent en effet un précieux joker qui leur permet de recommencer un obstacle sur lequel ils auraient chuté lors des parcours 1 et 2 de la finale.Repousser les limites, se battre contre soi-même, contre ses adversaires mais surtout contre le parcours des héros : voici ce qui attend celles et ceux qui veulent entrer dans la légende de Ninja Warrior…Avant de connaître le grand dénouement la semaine prochaine, nos valeureux finalistes ne sont pas au bout de leurs surprises car le parcours des héros n’a pas encore livré tous ses secrets...