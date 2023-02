Ninja Warrior, les coulisses du parcours des héros

Ninja Warrior n'est pas seulement une aventure pour les candidats, c'est aussi une aventure pour celles et ceux qui font vivre le parcours ! Le défi technique et humain est immense : en seulement quelques jours, une équipe de près de 200 personnes doit mettre en place sur des milliers de mètres carrés, une structure de plusieurs centaines de tonnes. Le tout en plein air, dans un timing serré et dans le centre-ville de Cannes ! Sur le plus grand plateau de télévision d'Europe à ciel ouvert, cela demande une attention de chaque instant à ces personnes qui font vivre cette aventure hors-normes !Découvrez dans ce documentaire exclusif, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie de la super structure de Ninja Warrior : de son montage, à la préparation des parcours en passant par les mésaventures techniques et météorologiques et ce jusqu'à la Finale puis lors de son démontage.C'est une immersion inédite et totale avec des obstacles tant pour les participants que pour les équipes ! Entrez dans les coulisses de la grande aventure Ninja Warrior !