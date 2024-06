Ninja warrior - S01 E05 - la Finale

Ninja Warrior : le parcours des héros, le dernier format international à succès, arrive sur TF1 ! Tous les vendredis à 20h55, vous pourrez découvrir ce nouveau rendez-vous estival qui réunit tous les ingrédients d’un grand spectacle populaire. Chaque semaine des hommes et des femmes ordinaires vont tenter de devenir extraordinaires en essayant de terminer un parcours d’obstacles gigantesque, réputé infranchissable. En 7 ans, aux Etats-Unis, seuls 2 concurrents en sont venus à bout. Au Japon, en 31 saisons ils ne sont que 4 (dont 2 fois la même personne) ! Un concept international puissant, adapté « à la française » Ce grand divertissement familial repose sur le dépassement de soi, à la fois physique et mental. Des valeurs fortes qui se couplent à une promesse visuelle et scénique exceptionnelle. Et le succès est au rendez-vous : au Japon, où il existe depuis plus de 18 ans, mais aussi aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. C’est une adaptation « à la française » avec ses spécificités que vous retrouverez sur TF1, comme le choix de mêler l’émotion et l’humour au sport, mais aussi le lieu de tournage. C’est en soirée et en extérieur, dans le cadre sublime du Vieux Port de Cannes, que vont évoluer nos concurrents. Le parcours : la star du programme ! Un plateau de plus de 7000m², 33 obstacles vertigineux et un parcours de plus en plus difficile au fur et à mesure de l’avancée dans la compétition. Mais aussi un décor unique et une scénographie magnifique… Voilà ce que vous promet l’événement Ninja Warrior : le parcours des héros ! Rapidité, force physique, endurance et détermination : autant de qualités indispensables pour réussir entre autres, à traverser un pont suspendu à double palier ou escalader à mains nues un mur lisse de 4,2 mètres. Un trio d’animateur inédit Pour la première fois Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand seront ensemble aux commandes de ce nouveau programme estival. S’ils sont tous les trois réunis pour les plateaux de lancement et de fin d’émission, ainsi que pour le rappel des enjeux, le reste de l’émission Denis Brogniart et Christophe Beaugrand formeront un tandem de choc en commentant le parcours des candidats. Le premier en apportant son expertise sportive, et le second sa bonne humeur et son humour. Sandrine, elle, accompagnera et soutiendra avec émotion les participants et leurs proches tout au long de leurs performances. Un dispositif multi-écrans immersif d’envergure Sur MYTF1, grâce à des vidéos immersives tournées en 360, dont la marque Honda sera le sponsor exclusif, vous pourrez vivre le parcours des héros comme si vous y étiez ! Chaque vendredi, vous aurez également l’opportunité de vivre une expérience digitale synchronisée avec l’émission via votre ordinateur, smartphone ou tablette : faire des pronostics le plus rapidement possible, évaluer les performances des compétiteurs mais aussi partager votre avis sur les réseaux sociaux. Vous découvrirez vos résultats en direct, quelques secondes plus tard. Sur MYTF1, les internautes auront accès aux coulisses du show, pourront faire la connaissance des candidats les plus emblématiques mais aussi découvrir chaque semaine en avant-première le nouveau parcours… En somme, vivre au plus près de l’expérience Ninja Warrior : le parcours des héros ! Alors, qui relèvera le défi NINJA WARRIOR et aura une chance remporter les 100 000€ et la voiture promis au grand vainqueur ?