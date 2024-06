Ninja warrior - S02 E05 la Finale

Place à la grande finale de Ninja Warrior, le parcours des héros ! Ils étaient 200 candidats à tenter de surmonter ce parcours d'obstacles réputé infranchissable. A présent, ils ne sont plus que 24 ! 24 candidats surmotivés qui sont sortis victorieux des qualifications et de la demi-finale. Au cours de la même soirée, les finalistes devront affronter de nouveaux obstacles tous plus difficiles les uns que les autres. Après avoir franchi un premier parcours, puis un second comptant sept obstacles chacun, les finalistes pourront tenter de dompter la mythique Tour des héros de 23 mètres de haut, en moins de 30 secondes ! Alors qui relèvera le défi Ninja Warrior et aura une chance de remporter les 100 000 euros ? Pour la première fois en France, un candidat réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des héros ?