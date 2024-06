Ninja warrior - S06 E01 (Partie 1)

« NINJA WARRIOR », présenté par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, revient pour une 6ème édition avec désormais non plus 2, mais 3 parcours pour atteindre la Finale : le parcours de qualification, les Battles de la Tour d’Acier et les demi-finales. Cette saison, dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours pour tous les candidats. Les meilleurs candidats devront vaincre à la fois le parcours mais aussi gravir la mythique « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel. Cela fait 3 saisons qu’il demeure invaincu : 1er homme debout en saison 3, il était devenu le 1er Ninja Warrior de France en saison 4, avant d’échouer l’année dernière à quelques centimètres du buzzer. Cette année, il remet une nouvelle fois son titre en jeu. LE PARCOURS DE QUALIFICATION A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter 2 premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composé chacun de deux épreuves. Cette saison encore, les candidats ont un temps limité pour franchir les 4 premiers obstacles ! S’ils ne parviennent pas à vaincre ce fameux chronomètre, leur parcours s’arrête sur le champ ! Mais cette année, une nouvelle règle fait monter la difficulté et la pression de plusieurs crans. Seuls les 3 meilleurs du classement à l’issue du parcours de qualification gagneront leur ticket pour la demi-finale. Pour les rejoindre, les 10 autres, 8 hommes et les 2 meilleures femmes de la soirée, s’affronteront sur une toute nouvelle épreuve spectaculaire : « les Battles de la Tour d’Acier » ! Pour les murs de « NINJA WARRIOR », plusieurs choix possibles : 3 essais pour le Mur Classique ou 1 seul essai pour le Méga Mur de 5m50. Si le candidat le rate, il n’a plus qu’un essai sur le Mur Classique. S’il le réussit, c’est 5 000 euros et une place en finale assurée. LES BATTLES DE LA TOUR D’ACIER Cet obstacle faisait partie intégrante du parcours de qualification la saison dernière. Cette année, la Tour d’Acier revient mais dans une toute nouvelle configuration qui va pousser les candidats à se dépasser encore plus. Pour chaque Battle, 2 concurrents vont s’élancer en même temps à l’assaut de ce monstre de 12m de haut. Ils devront gravir les marches de géants (1m20 chacune) pour atteindre le sommet, puis enchaîner le plus rapidement possible 3 obstacles successifs. Le 1er ou la 1ère qui buzzera se qualifiera pour la demi-finale, l’autre sera immédiatement éliminé. LES DEMI-FINALES Au cours de la même soirée, les 8 meilleurs accéderont à la demi-finale (les 3 meilleurs chronos des qualifications et les 5 gagnants des Battles) ! Le 1er affrontera le 8ème, le 2ème se mesurera au 7ème et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa place en finale, le perdant sera éliminé définitivement. A l’issue de cette demi-finale éprouvante physiquement, le meilleur demi-finaliste de la soirée remportera un joker : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait sur les 2 premiers parcours de la finale. Cette année encore, la meilleure des filles, toutes demi-finales confondues, gagnera son ticket pour participer à la Grande Finale. LA FINALE Pour la Grande finale, les candidats affronteront des obstacles toujours plus hauts et plus impressionnants ! Chacun n’a qu’un objectif en tête : gravir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut ! Et à chaque parcours, les obstacles changent. Les émissions seront thématisées autour des champions de l’extrême, des héros du quotidien (pompiers, infirmiers…), de la relève mais aussi des jeunes champions. Tous rêvent de prendre la place de celui qui remet son titre en jeu, Jean Tezenas du Montcel, le seul et unique Ninja Warrior de France, et gravir les 23 mètres de la mythique « Tour des Héros » !