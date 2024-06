Ninja warrior - S06 E05 (Partie 2)

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, place à la Grande finale avec les meilleurs candidats de "NINJA WARRIOR" qui ont vaincu le Chrono et performé sur le parcours de qualification, lors des Battles de la Tour d’Acier et sur des demi-finales phénoménales ! Pour cette dernière étape, les finalistes vont devoir vaincre à la fois le parcours d'obstacles réputé infranchissable mais aussi gravir la « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel, toujours invaincu depuis 3 saisons. Face à lui, une horde de jeunes champions qui ne rêvent que d’une chose : prendre la place du champion des champions. Pour cette Grande finale, les candidats affronteront des obstacles toujours plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Leur objectif : franchir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut le plus rapidement possible ! Et à chaque parcours, les obstacles changeront. Qui réussira à faire mieux que Jean Tezenas du Montcel et son record de 32 secondes et 45 centièmes ? Tous rêvent de prendre sa place pour remporter les 100 000€ mis en jeu. Alors, qui sera le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant pour arriver au bout du parcours des Héros ? Qui saura user de stratégie, assurer les bons choix au bon moment et accéder à la victoire ?