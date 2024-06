Ninja warrior - S07 E02 (Partie 1)

Cette année, le Parcours des héros reprend le pouvoir et sa difficulté sera inégalée depuis le début de l’histoire de la compétition ! Un chrono à battre dès le départ, des obstacles inédits, un mur classique réhaussé et surtout la redoutable nouveauté : la « Memory Tower »… ! La « Memory Tower » est LA grande nouveauté de la saison. Il s'agit du premier obstacle piégé de toute l'histoire de la compétition ... ! Pour vaincre la « Memory Tower », les candidats devront faire fonctionner la tête et les bras… sinon ce sera la chute assurée !