Ninja warrior - S07 E06 (Partie 1)

"Ninja Warrior, le parcours des héros", une grande finale exceptionnelle ! La 7ème édition de "Ninja Warrior", présentée par l'incontournable trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, a tenu toutes ses promesses tant le niveau est élevé et tant le parcours a surpris les valeureux candidats. Il est désormais l'heure de connaître qui en deviendra son grand gagnant ! L'épilogue de la saison la plus difficile de toute l'histoire de la compétition : Les candidats se sont tous surpasser lors d'une saison considérée comme la plus difficile de l'histoire de la compétition. A ce stade, seuls sont encore en course ceux ont réussi à passer le Parcours 1 de la finale et ceux qui ont remporté leurs duels sur la Tour d’Acier. Mais pour aller au bout du rêve qu’ils ont tous en commun, de nombreux obstacles leurs barrent encore la route ! Les 13 candidats qui sont au départ du Parcours 2 ont tous l’iconique "Tour des Héros"en ligne de mire. Ils devront déployer tous leurs atouts pour succéder à Clément Gravier, le grand vainqueur de la saison 2022 : vitesse, force, agilité et sang-froid seront nécessaires à qui souhaite réaliser son rêve et remporter les 100 000 euros ! Le record de 25 secondes et 16 centièmes détenu par Clément Gravier pour gravir la mythique "Tour des Héros" sera-t-il battu ? Qui sera sacré vainqueur de la 7ème saison ? Pour le savoir, place à la suite et fin de la grande finale de "Ninja Warrior, le parcours des héros" !