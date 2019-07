PAS VU À LA TV : Candice Boisson (Koh-Lanta) fera-t-elle mieux que son chéri ?

En plus de deux participations à Koh-Lanta, Candice Boisson est une championne de wake-board, son physique et son mental de sportive aguerrie lui permettront-ils de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition et ainsi faire mieux que son chéri ? En effet, Jérémy Raffin s'est aussi essayé au parcours, il est là pour soutenir Candice et la motiver à aller au bout. Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga-mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ? Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.