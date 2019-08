PAS VU À LA TV : Charles Brunet "en mode guerrier" ne va rien lâcher !

Cet éducateur sportif de 31 ans est prêt à relever tous les défis : « Le sport c’est ma passion. C’est là où je me dépense, où je me vide la tête ». À l’âge de 15 ans, il apprend qu’il a de l’arthrose, mais sa passion pour le sport est plus forte que tout. Son objectif à Ninja Warrior : « Arriver sur le MEGA mur et de le franchir ». En demi-finale, il a réalisé le parcours en moins d’une minute… Le finaliste Charles Brunet fera-t-il mieux lors de la finale ? Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.