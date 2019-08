PAS VU À LA TV : Dimitri Houles et la course contre la montre !

Dimitri Houles est rapide ! Le jeune homme de 23 ans est arrivé sixième de toutes les demi-finales au niveau du chrono. Et il s’entraîne pour, en effet, il pratique l’escalade et le parcours d’obstacles jusqu’à quatre fois par semaine ! C’est sous les yeux de ses parents, sa sœur et son frère qu’il effectue ce parcours. Va-t-il réaliser le parcours de Ninja Warrior en moins de 4 minutes 10 ? Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.