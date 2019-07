PAS VU À LA TV : Jordan Mouillerac (DALS) tente sa chance entre deux salsas !

Jordan Mouillerac est l'un des danseurs professionnels de Danse avec les stars depuis la saison 8, il a notamment été le partenaire de Hapsatou Sy et de Carla Ginola. Ce spécialiste de danses latines se lance un nouveau défi en participant à Ninja Warrior ... Sera-t-il aussi à l'aise avec les obstacles du parcours qu'il ne l'est sur le parquet de la plus célèbre des émissions de danse ? Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga-mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ? Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.