PAS VU À LA TV : L’acrobate Vincent Bonhanne s’élance sur le parcours

Vincent Bohanne a remporté sa demi-finale avec les 5000€ de prime et a réussi sa première partie de qualifications de la finale. Ce jeune homme et papa de 25 ans a appris très jeune l’escalade en grimpant aux arbres ! Il est également artiste acrobate et à travailler dans plusieurs parcs d’attraction. Va-t-il réussir à passer sans encombre les sept obstacles du parcours en moins de 4 minutes 10 ? Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.