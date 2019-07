PAS VU À LA TV : Noholita vous présente son fiancé, Saam Merouche

Noholita est une influenceuse en vogue, son quotidien fait rêver plus de 800 000 abonnés ... Elle partage chaque jour ses tenues et ses voyages et si elle est sur le parcours de Ninja Warrior ce soir c'est pour soutenir l'homme de sa vie, son fiancé : Saam Merouche mais jusqu'où ira le jeune homme ? Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga-mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ? Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.