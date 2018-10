Premières minutes - le même objectif : la tour infernale

Place à la grande finale de « NINJA WARRIOR, LE PARCOURS DES HÉROS » ! Ils étaient 250 candidats à tenter de surmonter ce parcours d'obstacles réputé infranchissable : à présent ils ne sont plus que 25 ! Des candidats surmotivés qui sont sortis victorieux des qualifications et de la demi-finale. Au cours de la même soirée, les finalistes devront affronter de nouveaux obstacles tous plus difficiles les uns que les autres. Après avoir franchi un premier parcours, puis un second comptant 7 obstacles chacun, les finalistes pourront tenter de dompter la mythique Tour des Héros de 23 mètres de haut, en moins de 30 secondes ! Alors, qui relèvera le défi Ninja Warrior et aura une chance de remporter les 100 000€ ? Pour la première fois en France, un candidat réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros ?