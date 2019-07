Raphaël Bourgeat-Lami a tout pour lui. Bientôt une victoire en haut du méga-mur ?

C'est le beau gosse de la saison et c'est accompagné par ses grands-parents qu'il espère atteindre la demi-finale de l'émission. Les bonnes ondes de Brigitte et Gérard permettront elles à Raphaël Bourgeat-Lami d'atteindre le haut du méga-mur ? Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ?