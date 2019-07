Rémi Vicarini et son chat : "Si je buzz je le fais pour Cathode"

Rémi Vicarini n’est pas venu seul. C’est accompagné de Cathode, son chat, que le jeune homme de 29 ans va se mesurer au parcours de Ninja Warrior. Après 5 ans de vie commune, ils sont devenus inséparables : « C’est devenu ma coach d’entraînement ! ». Ce docteur en sciences et ingénieur fait vivre à son chat toutes ses aventures, du ski à la salle de musculation : « Heureusement que Cathode est là pour me soutenir et m’encourager. Elle ne me lâche pas et ça me donne une force de dingue ! ». Son objectif : buzzer pour son chat ! Va-t-il passer l’étape des qualifications ? Extrait de l’émission 3 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.