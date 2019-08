Thomas Hubener veut faire vibrer ses proches en gagnant Ninja Warrior !

Thomas Hubener est le dernier finaliste à accéder à la Tour des Héros. C’est confiant qu’il s’élance sur cette ultime épreuve : « Depuis la saison 3, je me suis beaucoup entraîné ». Le jeune acrobate de 30 ans vient avec un objectif en tête : « Ce soir je me bats pour les personnes qui vont venir m’encourager, ma famille et mes amis ». Thomas Hubener va-t-il battre le chrono ? Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.