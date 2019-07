Violaine Battistini à deux passions : le sport et les insectes !

Championne de gymnastique, Violaine Battistini à 23 ans et deux passions. Le sport et les insectes ! Depuis qu’elle a découvert l’entomophagie, les insectes font partie intégrante de son alimentation. Elle livre même ses secrets de cuisine pour réaliser une salade verte aux insectes. Une passion dévorante pour les vers morio, les scorpions, les grillons et les criquets. Si Violaine passe la deuxième étape du parcours, elle met aux défis Denis Brogniard et Christophe Beaugrand de manger un insecte ! Va-t-elle faire qu’une bouchée du parcours de Ninja Warrior ? Extrait de l’émission 4 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.