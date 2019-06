NEWS - Jeudi 24/10/13 - 10:26

" No Limit ", la série produite par Luc Besson est en vente depuis le 9 janvier en dvd et Blu-ray. " No Limit " c'est l'histoire d'un agent très spécial aux missions très spéciales. Il a été embauché par les autorités pour mener des actions top secrètes, en échange de quoi il bénéficie d'un traitement pour sa maladie. Vincent Elbaz est le héros de cette série pleine d'actions et d'humour ...