No Limit : la suite ce soir sur TF1

Tel un James Bond, l'agent Vincent Libérati interprété par Vincent Elbaz reprend du service ce soir dans les épisodes 3 et 4 de No Limit. Atteint d'une maladie rare, ce militaire a été contraint de faire un pacte avec les autorités pour bénéficier d'un traitement expérimental.

No Limit continue ce soir sur TF1 avec les épisodes 3 et 4 de cette série signée Luc Besson.

Coup de force

L'agent Vincent Libérati a des missions. Et pour les réussir, il ne fait pas dans la dentelle. Pour obtenir ses informations, il est prêt à tout comme l'ont prouvé les deux premiers épisodes de No Limit. Un rôle costaud pour Vincent Elbaz, qui a lui-même réalisé un grand nombre de cascades. La semaine dernière, cet agent spécial a permis l'arrestation d'un trafiquant de drogues responsable du meurtre d'une jeune femme. Ce soir, l'agent Libérati ne sera plus seul pour mener ses actions !

Elles le contrôlent

Qui ? Les femmes. D'abord, l'agent Vincent Libérati a une fille. Et plus précisément une adolescente en pleine crise, qui n'en fait qu'à sa tête. Elle prend un malin plaisir à faire tourner son père en bourriques. Pourquoi ? Pour lui faire payer ses longues années d'absence. Une situation difficile à gérer pour l'agent, d'autant plus que son ex - femme est toujours prête à lui rappeler le mauvais père qu'il a été ! Cela n'empêche pas l'agent Libérati d'être toujours amoureux de cette dernière.

Mais l'apparition d'une autre femme ce soir pourrait bien changer la donne...La preuve dans la bande annonce des épisodes 3 et 4 de No Limit.