No limit - S01 E01

Vincent, leader d'un groupe d'intervention dépendant des services secrets, découvre qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau. Il accepte un deal : un traitement expérimental pour soigner sa tumeur en échange de missions secrètes sur le territoires français, non couvertes par les autorités. Vincent en profite pour se rapprocher géographiquement de sa fille de 15 ans qu'il n'a pas vue grandir, de son ex femme remariée à un "homme parfait", et de sa soeur, filc à la crim' de Marseille.