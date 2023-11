No limit - S03 E18

Cachés dans un conteneur d’oeuvres d’art du trafiquant Yukov, Vincent, Claude et la jeune agent Zoé se retrouvent « expédiés » en Tchétchénie. Entre les rebelles et les sbires de Youkov, les trois compagnons se lancent dans une course effrénée pour survivre sans provoquer un incident diplomatique…