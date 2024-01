Noël à l'unisson

Comédie • Fiction étrangère

Belle Williams, alias "Jingle Belle", est une compositrice de jingles publicitaires renommée à New York. Elle est surtout connue pour avoir composé le jingle des biscuits Farmland et la société, cherchant à moderniser son image, lui commande une nouvelle composition. Mais Belle est en manque d'inspiration. Tori, sa sœur, insiste pour qu'elle vienne aider le directeur artistique du spectacle de Noël de sa ville natale à composer un morceau original pour le cinquantième anniversaire du concert, mais Belle refuse. Emory, sa chef, décide alors de l'y envoyer malgré elle afin qu'elle retrouve l'inspiration. Belle n'étant pas revenue à Masonville depuis quinze ans à cause d'une rupture amoureuse, accepte à contrecœur. Une fois sur place, elle se rend compte que le directeur artistique qu'elle doit aider n'est autre que son ex-petit ami, Michael Hill.