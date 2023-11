Noël à tous les étages (Partie 2)

Le soir de Noël, on veut que tout soit parfait et souvent tout nous échappe... C’est le moment où chacun est ramené à sa réalité, qu’elle soit belle ou compliquée. Dans cet immeuble d’une rue parisienne, Noël sera un peu particulier cette année... Ici, cohabitent des gens qui se connaissent à peine, qui se chuchotent des tous petits « bonjour » en sortant leurs poubelles ou en allant travailler. Quand les destins de ces voisins survoltés, déprimés ou émerveillés par la magie de noël, se croisent et font des étincelles…