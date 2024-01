Noël avec ma fille

Comédie • Fiction étrangère

Charlotte Flynn et sa mère Jennifer s’apprêtent à passer leur premier Noël à Brookfield, après avoir déménagé de San Francisco. Jennifer est le nouveau vétérinaire de la ville. Elle fait la connaissance de Nate en allant acheter un renne décoratif. Mais Nate a acheté les derniers pour sa propre fille, Melissa. Pour se racheter, il passe à la clinique vétérinaire de Jennifer pour lui offrir un pingouin lumineux. Et plus tard, il l’emmène dans la pâtisserie où l’on trouve les meilleures tartes de la ville. La fille de Nate, Melissa, est très déçue car sa mère, qui s’est séparée de son père, vient d’annuler le voyage à New York qu’elle lui avait promis pour les fêtes. Suite au désistement de la soliste du festival de Noël, Madame Baxter, la responsable de la chorale du lycée lance des auditions auxquelles décident de participer à la fois Charlotte et Melissa. Cette dernière est en colère car Henry, son guitariste, a choisi d’accompagner Charlotte cette année. Elle décide de se venger en l