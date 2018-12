C'est déjà Noël du 7 décembre 2018

C’est déjà Noël sur TF1 ! Le compte à rebours est lancé pour ce moment magique de l’année que toutes les familles attendent avec impatience, des étoiles plein les yeux. Et qui dit Noël, dit cadeaux ! Chaque soir, Jean-Luc Reichmann va offrir l’opportunité unique à des couples, parents, frères, sœurs… de remporter, avant l’heure, tout ce qu’ils espéraient voir au pied du sapin !Mais pour cela, ces deux couples de candidats vont devoir s’affronter dans une course de Noël effrénée pour tenter de gagner de quoi passer un Noël inoubliable : des cadeaux de rêves et jusqu’à 100 000 € ! Leur but : avancer le plus vite possible sur la piste de Noël en donnant un maximum de bonnes réponses ! L’équipe qui arrivera en premier au pied d’un gigantesque sapin de Noël de plus de 10 mètres jouera la Grande Finale ! Avec C’est déjà Noël, Jean-Luc Reichmann convie tout le monde à un Noël pas comme les autres… Un seul mot d’ordre : s’amuser, apprendre, rêver en famille tous les soirs et vivre ensemble la magie de Noël !