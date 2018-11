Jean-Luc Reichmann vous fait visiter les coulisses de son nouveau jeu de Noël

Dès lundi 3 décembre à 18h15 sur TF1, vous pourrez découvrir le jeu totalement inédit "C'est déjà Noël" présenté par Jean-Luc Reichmann. Et qui dit nouveau jeu, dit nouveau plateau ! A cette occasion, le présentateur des 12 Coups de midi vous donne en exclusivité un petit aperçu du plateau entre deux tournages, avec un public déjà en place et des candidats en folies habillés avec des pulls de Noël ravissants. L'esprit de Noël plane sur le plateau et s'apprête à venir chez vous dès lundi 3 décembre à 18h15 sur TF1.