Amaury de Crayencour en guest star dans la série Paris un jour de …

Paris un jour de… c’est la nouvelle mini-série à voir en exclusivité sur mytf1.fr et dans laquelle on retrouve deux célèbres personnages de Nos Chers Voisins.

Non, Amaury de Crayencour n’en a pas encore assez d’incarner le bon Dr Derek dans Nos Chers Voisins. Mais il fait une petite pause avec les facéties des résidents de la rue de Source pour apparaître en guest star dans Paris un jour de…, une mini-série diffusée en exclusivité sur mytf1.fr dès le 1er juillet 2017. Le pitch : la journée (souvent loufoque) de Sonia vivant une situation précise comme des retrouvailles, un babysitting, une gueule de bois… Le fil rouge étant que chaque épisode a pour décor notre sublime capitale.

Dans le premier épisode, il est question d’une fête d’anniversaire pseudo surprise, organisée par Céline et Audrey pour les 30 ans de Sonia. En réalité, l’intéressée est au courant de tout ce qui se trame et n’hésite pas à faire ses demandes. Entre autres choses, il est impératif d’inviter l’ex, pas revu depuis plusieurs mois et de faire comme si c’était un hasard, histoire d’avoir une chance de le reconquérir. Un ex un peu paumé, tourné en dérision par Amaury de Crayencour. Celui-ci interprète le personnage de Charlie, le meilleur ami de Sonia qui ne manque pas d’humour.

Mais l’acteur ne sera pas le seul guest à donner la réplique Sonia. En effet, Issa Doumbia, sera également de la partie dans certains épisodes, entre deux apparitions dans Nos chers Voisins et Vendredi Tout Est Permis. On le voit par exemple faire croire à Sonia qu'ils ont passé une nuit torride ensemble. Découvrez l'histoire complète dans la vidéo ci-dessous :





Retrouvez en exclusivité sur mytf1.fr les 12 épisodes de « Paris un jour de… ».