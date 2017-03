Joy Esther et son étonnante photo souvenir

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Joy Esther serait-elle un peu nostalgique ? En tout cas, la photo qu’elle a postée sur son compte Instagram ce dimanche 19 mars fleure bon la madeleine de Proust. En effet sur ce cliché, on découvre la jolie blonde enfant en tenue de baigneur rayée rouge et blanche. Et sur la tête, elle porte ce qui peut s’apparenter à une ventouse noire. Si ce costume ne devrait pas évoquer grand-chose pour les plus jeunes, il peut en revancher raviver bien des souvenirs chez les trentenaires et plus.

Les téléphages des années 80 et 90 auront forcément reconnu l’une des kodakettes, les voleuses de couleurs de la marque Kodak. Souvenez-vous, à la fin des années 80 et début des années 90, débarquent sur les écrans (télévison et cinéma) une série de publicités complètement azimutées au montage énergique et à la palette graphique très reconnaissable mettant en scène ces fameuses Kodakettes qui deviendront le symbole de la marque pendant ces deux décennies.





La première pub du genre datant de 1985 est signée par le talentueux photographe de mode et réalisateur Jean-Paul Goude, à qui l’on doit notamment la pub pour le parfum Coco Chanel mettant en scène Vanessa Paradis dans une cage d’oiseau. Les suivantes seront signées Jean-Baptiste Mondino, autre photographe de mode et réalisateur de clips reconnu.

Si Joy Esther n’a pas pu participer aux premiers spots puisque trop jeune, elle a sans doute tourné dans la pub ci-dessous sortie en 1993. En effet dans la légende, Joy Esther précise qu’elle avait 8 ans.





D’ailleurs en guise de légende de ce cliché, elle a écrit : « Les moins de 30 ans ne connaissent sûrement pas... et pourtant ces pubs là étaient hallucinantes. J'ai eu la chance de faire ma première avec @jeanpaulgoudeofficial et @jeanbaptistemondino #throwback#kodak #lesvoleursdecouleurs#kodakettes #jeanbaptistemondino#jeanpaulgoude #90s #comercials#france #8yearsold #babyme#babykodak"