Joy Esther parmi les 10 actrices de séries TV les plus sexy de l’année !

Alex peut au moins se dire qu’à défaut de réussir à la séduire, il cible la bonne : en effet, Joy Esther, alias Chloé dans Nos Chers Voisins, vient d’être élue parmi les dix actrices de séries TV les plus sexy de l’année !

On le sait tous : Joy Esther est une bombe ! Et ce n’est pas son rôle de la sexy Chloé dans Nos Chers Voisins qui nous fera dire le contraire… et encore moins les résultats d’un récent sondage qui avait pour but de déterminer le Top 10 des actrices de séries TV les plus sexy ! Un classement où figure Joy, bien évidemment.

Sexy Joy Esther !

Chaque jour, son voisin Alex tente le tout pour le tout pour la séduire : Chloé Varenko, alias Joy Esther dans la vie civile, nous montre quotidiennement qu’elle est une véritable bombe sur laquelle peu d’hommes ne se retourneraient pas. Et c’est désormais prouvé : en effet, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Le TV Magazine, Joy Esther fait partie des 10 actrices de séries TV les plus sexy de l’année !





11% des Français ont voté Chloé !

Parmi les 1026 personnes interrogées pour les besoins de ce sondage, 11% ont voté Joy esther, pour finalement la placer à une excellente 7ème place, juste derrière la star internationale Lucy Liu, vue à la TV dans Ally McBeal et plus récemment dans Elementary, ou encore au cinéma dans Charlie’s Angels en compagnie de Cameron Diaz et Drew Barrymore…

Joy Esther parmi les six actrices de séries TF1 classées dans ce Top 10 !

Ce classement a eu le don de consacrer les séries TF1, avec les présences de pas moins de six actrices : Joy Esther à la 7ème place donc, mais surtout Alexandra Lamy, extraordinaire mère en détresse dans la série-événement Une Chance de Trop et placée tout en haut de ce Top 10. Egalement, notons les présences de la juge Marine Delterme, de Miss Mentalist Robin Tunney, du docteur Ellen Pompeo et enfin de Lucie Lucas, alias Clem dans la série éponyme.

Le Top des actrices de séries TV les plus sexy en France

(en italique, les actrices des séries TF1)

1- Alexandra Lamy (Alice Lambert dans Une Chance de Trop) : 18% des suffrages

2- Stana Katic (Kate Beckett dans Castle) : 16%

et Audrey Fleurot (Hortense Larcher dans Un Village Français) : 16%

4- Marine Delterme (Alice Nevers dans Alice Nevers - Le Juge est une femme) : 15%

5- Cécile Bois (Candice Renoir dans Candice Renoir) : 12%

Lucy Liu (Joan Watson dans Elementary) : 12%

7- Joy Esther (Chloé Varenko dans Nos Chers Voisins) : 11%

8- Robin Tunney(Teresa Lisbon dans Mentalist) : 10%

9- Ellen Pompeo (Meredith Grey dans Grey’s Anatomy) : 9%

et Lucis Lucas (Clem dans Clem) : 9%