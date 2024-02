Nos chers voisins - Avis de tempête

Il se croyait surentraîné et armé, mais cela ne lui suffira pas pour affronter Nos chers voisins ! L'invité surprise qui débarque au 28 rue de la Source ne s’attendait certainement pas à tomber sur des otages aussi bordéliques et indisciplinés, prêts aux magouilles les plus inavouables. En pleine tempête de neige, nos facétieux chers voisins vont s’avérer encore plus casse-cou et imprévisibles que d’habitude. Alain, Jean-Pierre, Amélie et les autres viendront-ils à bout de leur preneur d'otages ?