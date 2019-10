Nos chers voisins du 26 octobre 2019

Quand certains ressortent leurs bikinis, remplissent leurs glacières ou réparent leur GPS, Nos chers voisins préparent les vacances à leur façon. Chauffez les barbecues et agitez les shakers : avant les grands congés d'été, tout l'immeuble prépare une soirée d'anthologie. Remake de Mission impossible, édition spéciale de Danse avec les… voisins, compet' avec l'immeuble d'en face… Le programme s'annonce particulièrement chargé et périlleux. Les voisins et leurs invités de marque vous le promettent : cette année, les vacances ne seront pas de tout repos.