Nos chers voisins - Fête des voisins du 21 mai 2022

Un prime exceptionnel avec Martin Lamotte, Christelle Reboul, Thierry Samitier, Isabelle Vitari, Gil Alma, Joy Esther, Issa Doumbia, Jean-Baptiste Shelmerdine, Michèle Garcia, Amaury de Crayencour et Daniel-Jean Colloredo.Et la participation exceptionnelle de Philippe Bas, Black M, Christophe Beaugrand, Frédérique Bel, Stéphane Bern, Louis Bodin, Dounia Coesens, Karine Ferri, Jean-Pascal Lacoste, Amanda Lear, Jean-Luc Lemoine, Olympe, Laurent Ournac, Anne Roumanoff et Titoff.C'est au milieu d'une cour parée de mille lumières que Lambert, Aymeric, Issa et les autres s'activent afin d'accueillir au mieux leurs invités très spéciaux pour leur Fête des voisins. Dans ce cadre féérique, tout pourrait presque se dérouler comme dans un rêve. Et si... Karine cuisinait divinement ? Alain réussissait sa demande en mariage et Alex embrassait, enfin, Chloé ? Et si cette soirée métamorphosait tout l'immeuble ?Sauf que bien entendu, avec Nos chers voisins, il suffit d'un hamster qui explose, d'un barbecue paresseux, d'un lama malveillant, d'une drag-queen égarée ou d'une Amélie assommée pour que la soirée ne se passe pas du tout comme prévu. Aussi joyeuse que grinçante, la Fête des voisins version rue de la Source est le 30 mai !