Nos chers voisins fêtent la nouvelle année

Il était une fois une sirène, un bossu, un pilote et une comtesse… Tous emplis de bonnes résolutions, ils décidèrent de laisser de côté leurs différends pour célébrer l'année écoulée. Oubliés les arnaques, les vols et les médisances ! Tous s'étaient promis de commencer 2016 dans la paix et l'amitié. Mais ça, c'était sur le papier… Car si voisins rimaient avec conte de fées, les fêtes de fin d'année seraient bien moins animées. Pour ce réveillon, tout l'immeuble, accompagné de nombreux invités, va donc enchaîner les bêtises et les catastrophes lors d'une soirée déguisée d'anthologie !