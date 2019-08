Entre barbecue et parasol, Jean-Pierre, Chloé, Alain et les autres pensaient fêter l'arrivée de l'été... Mais comme toujours dans leur immeuble, ça va déraper, s'embrouiller et, surtout, délirer ! Ce qui va arriver est au-delà de l'imagination… Il faut toujours se méfier des soirées entre voisins qui commencent trop bien !En compagnie d'invités très spéciaux, Nos chers voisins célèbrent l'été !