Nos chers voisins fêtent l'été - partie 1/2

L'été arrive et les voisins préparent la fête de l'immeuble. Issa héberge sa sœur et Alex, son colocataire, voit arriver avec stupeur une superbe jeune femme qui travaille pour un important label de rap. De son côté, monsieur Lambert s'installe dans la cour pour boire l'apéritif avec un ancien collègue. Avec la participation notamment de Philippe Candeloro, Vanessa Demouy, M. Pokora, Victoria Silvstedt, Vincent Lagaf' et Jean-Pierre Pernaut.