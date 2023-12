Nos chers voisins fêtent Noël

Toute l’année ils ont menti, triché, comploté… Mais l’heure des comptes a sonné ! Nos chers voisins méritent-ils leurs cadeaux de fin d’année et vont-ils pouvoir se racheter à temps, avant le passage du Père Noël ? Pour les fêtes, Nos chers voisins mettent les petits plats dans les grands… ou, tout du moins, ils essaient ! Car quoi de plus redoutable que la cuisine de Karine et la radinerie d’Aymeric ? Avec leurs invités très spéciaux, Nikos Aliagas, Jean-Luc Reichmann, Denis Brogniart, Laurent Ournac, Virginie Hocq, Titoff et Firmine Richard, tous les habitants de l’immeuble vont vous faire vivre Noël à leur façon. Peut-être même vous donneront-ils envie de passer les fêtes en… voisins ?