Juste un regard - Episode 1

Pour Eva Beaufils, il a suffi d'un regard sur une vieille photo, porteuse d'une incroyable révélation, pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n'est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera les réponses à ses questions… L’amour est-il plus fort que le mensonge ?