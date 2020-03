Juste un regard - Episode 2

Eva est à la recherche du moindre indice pour retrouver Bastien. Mais au lieu de l’aider à comprendre pourquoi son mari a pris la fuite, toutes ses découvertes l’embrouillent encore davantage. Pourquoi Bastien lui a-t-il demandé de la retrouver sans pour autant faire appel à la police ? Qu’a-t-il à leur cacher ? Et qui est cet homme qui l’a enlevé et qui laisse tant de cadavres derrière lui ? Eva n’a pas le choix : elle ira jusqu’au bout pour retrouver son mari. Mais bien vite, son propre passé lui révèle des surprises, et elle-même ne sait plus à qui se fier.