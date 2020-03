Juste un regard - Episode 4

Eva fait tout pour préserver sa famille, mais doucement le danger prend de plus en plus de place dans son quotidien. Le tueur qui a enlevé Bastien menace de s’en prendre à eux. Craignant pour les siens, Bastien décuple ses forces pour tenter de s’échapper et venir à leur secours. Il sait que sa famille a besoin de lui. Mais son ravisseur n’est pas prêt à lâcher si facilement sa proie… Commence alors un jeu de lutte sans merci.