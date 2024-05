Nos vies volées

Alyssa Manning a été enlevée alors qu’elle était enfant et a vécu sept ans avec son ravisseur, Miles Simon, avant d’être rendue saine et sauve à ses parents. Devenue adulte, Alyssa anime une émission où elle partage son expérience et aide ses auditeurs à surmonter leurs traumatismes. Encouragée par son éditrice, Sarah, elle décide d’écrire le récit de son histoire. Alors que son livre va être publié, Miles est libéré après 25 ans de prison. Quelques jours après, sa fille, Emma disparaît. Tous les soupçons se portent sur Miles...