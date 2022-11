Nos Voisins les Marsupilamis

Jeunesse

LE MARSUPILAMI aime à s’étirer et à bailler bruyamment au réveil le matin dans son nid, en compagnie de sa progéniture BIBI, BIBU et BOBO et de sa tendre épouse MADAME MARSU. A partir de là, il aime à organiser ses journées à sa manière, selon un agenda qui lui est propre : pêche au piranha, explorations en tout genre à travers la forêt palombienne, chasse au jaguar, amusements divers et variés, seul ou avec sa famillle… en gros voilà le contenu d’une vraie bonne journée classique du Marsu.