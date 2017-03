Qui est Daniel Sunjata, l’avocat charismatique ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Inspirée d’une histoire vraie entre l’avocat de la défense Mark Geragos et le producteur de Larry King Live, Wendy Walker, la série télévisée Notorious reprend les codes d’un drame à l’américaine. Le show créé l’année dernière est porté par deux acteurs, bien connus du petit écran : Piper Perabo révélée dans Coyote Ugly dans le rôle de Violet Sanford, Covert Affairs, Treize à la douzaine et Looper en 2012 mais aussi Daniel Sunjata. L’acteur âgé de 45 ans a été aperçu dans plusieurs long-métrages, Le Diable s’habille en Prada, The Dark Knight Rises, ou encore Recherche Bad Boys désespérément. Mais ce n’est pas tout. Daniel Sunjata a aussi intégré le casting de diverses séries télévisées telles que Grey’s Anatomy, Rescue Me : Les Héros du 11 septembre ou encore Graceland.

Dans cette nouvelle série, l’acteur incarne le personnage de Jake Gregorian, un avocat charismatique, très proche de Julia George jouée par Pipier Perabo, productrice ambitieuse aux commandes d’un journal télévisé d’une grande chaîne. Ces deux partenaires doivent alors jongler entre leur attirance mutuelle et des enjeux professionnels importants. Un savoureux mélange entre la justice et les médias.

D’autres personnalités du petit écran seront à l’affiche de cette série, créée par Josh Berman et Allie Hagan : Ryan Guzman, le beau gosse de Step Up : All In, Kevin Zegers plus connu pour son personnage de Damien Dalgaard dans Gossip Girl et J. August Richards vu dans Arrow et Grey’s Anatomy.

